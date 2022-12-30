Радник з нацбезпеки США Салліван відвідає Ізраїль та зустрінеться з новим прем'єром

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Зазначається, що Салліван та Нетаньягу обговорять політику нового уряду. Як пише видання, Білий дім стурбований позицією нового ізраїльського уряду щодо Палестини, у тому числі плани розширення поселень і легалізації форпостів на окупованому Західному березі. Стурбованість США поширюється на політику, яка може завдати шкоди ізраїльській демократії.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що візит держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена може відбутися незабаром після поїздки Саллівана. За словами джерел, це також може бути причиною можливого візиту Нетаньягу до Вашингтона в лютому.

Очікується, що Салліван також зустрінеться з Нетаньягу та новим радником із національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі. Крім цього, він, ймовірно, зустрінеться з Роном Дермером, довіреною особою Нетаньягу та новим міністром зі стратегічних питань, який, як очікується, стане фактичним міністром закордонних справ.

Ізраїльські офіційні особи зазначили, що Нетаньягу хоче працювати з адміністрацією Байдена над двома ключовими питаннями: припинення ядерної програми Ірану та досягнення мирної угоди з Саудівською Аравією. Втім, через напружені відносини між Вашингтоном і новим прем'єром буде важче отримати потрібну підтримку США, пише Axios.

Нагадаємо

У листопаді колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав офіційний мандат на формування нового уряду, після перемоги на виборах.

22 грудня Нетаньягу повідомив, що сформував новий уряд.