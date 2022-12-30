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Советник по нацбезопасности США Салливан посетит Израиль и встретится с новым премьером

Советник по нацбезопасности США Салливан посетит Израиль и встретится с новым премьером

Киев • УНН

 • 364606 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Советник по национальной безопасности США Джек Салливан планирует посетить Израиль в январе 2023 года, чтобы встретиться с новым премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Салливан и Нетаньяху обсудят политику нового правительства. Белый дом обеспокоен позицией нового израильского правительства относительно Палестины, в том числе планы расширения поселений и легализации форпостов на оккупированном Западном берегу. Обеспокоенность США распространяется на политику, которая может нанести вред израильской демократии.

Израильские официальные лица заявили, что визит госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена может состояться вскоре после поездки Салливана. По словам источников, это также может быть причиной возможного визита Нетаньяху в Вашингтон в феврале.

Ожидается, что Салливан также встретится с Нетаньяху и новым советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Кроме того, он, вероятно, встретится с Роном Дермером, доверенным лицом Нетаньяху и новым министром по стратегическим вопросам, который, как ожидается, станет фактическим министром иностранных дел.

Израильские официальные лица отметили, что Нетаньяху хочет работать с администрацией Байдена над двумя ключевыми вопросами: прекращение ядерной программы Ирана и достижение мирного соглашения с Саудовской Аравией. Впрочем, из-за напряженных отношений между Вашингтоном и новым премьером будет труднее получить нужную поддержку США, пишет Axios.

Напомним

В ноябре бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил официальный мандат на формирование нового правительства, после победы на выборах.

22 декабря Нетаньяху сообщил, что сформировал новое правительство.

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