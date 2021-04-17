Радник Тіхановської розповів про підготовку переговорів з Мінськом

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Обов'язковою умовою для початку переговорів білоруської опозиції з режимом правителя країни Олександра Лукашенко буде звільнення всіх політв'язнів. Про це розповів радник Світлани Тіхановської Франак Вячорка в відео, яке лідерка білоруської опозиції розмістила в суботу, 17 квітня, в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

На думку Вячорка, “Лукашенко буде торгуватися політв’язнями в будь-якому випадку”, але в цей раз “все буде по-іншому”. “Ніякої торгівлі політв’язнями. Якщо випускати — то випускати всіх”, — підкреслив представник команди Світлани Тіхановської.

Іншими вимогами, якими білоруська опозиція не може поступитися на переговорах, за словами Вячорка, будуть припинення насилля та проведення нових президентських виборів в 2021 році.

Хто підтримав ідею переговорів опозиції з режимом Лукашенка

За словами Вячорка, ідею переговорів білоруської опозиції з представниками режиму Олександра Лукашенка за міжнародним посередництвом підтримали багато європейських країн. “Першими виступили представництва країн Євросоюзу в ОБСЄ, підтримало керівництво ОБСЄ, міністр (закордонних справ. — Ред.) Швеції Анн Лінде. Міністр закордонних справ Фінляндії подзвонив до Мінська міністру закордонних справ (Білорусі Володимиру. — Ред.) Макею, Швейцарія також готова допомогти в організації переговорів. Сполучені Штати, Канада публічно висловлювалися на підтримку цієї ідеї”, — зазначив радник Світлани Тіхановської.

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Крім того, він вказав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон дзвонили президенту Росії Володимиру Путіну “і питали його, що він думає про цю ідею”.

Що стосується можливої ​​майданчики для переговорів, то, за словами Вячорка, нею може бути тільки ОБСЄ, членом якої є Білорусь.

Лукашенко на переговорах з опозицією

Вячорка вказав, що представники режиму Лукашенко досі не дали відповіді на пропозицію опозиції про переговори. “Відповіді не дають. Якраз-таки ні однозначної, ні багатозначної відповіді немає. Лукашенко сидить в бункері. Всі його люди сховалися”, — заявив радник Тіхановської, додавши, що опозиція все ж контактує з білоруськими чиновниками різного рівня і бізнесменами і бачить, що вони теж хочуть вирішення кризи.

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За словами Вячорка, навіть “люди, які всередині системи”, звертаються до команди Тіхановської і запитують, як допомогти.

Контекст

За даними Світлани Тіхановської, понад 770 тисяч людей проголосували на платформі “Голос” за проведення переговорів опозиції з режимом Лукашенка.

У Білорусі з 9 серпня 2020 року не припиняються акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, правлячий в країні з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестуючі вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів. Останнім часом акції протесту носять локальний характер.

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