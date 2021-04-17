Радник Тіхановської розповів про підготовку переговорів з Мінськом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Обов'язковою умовою для початку переговорів білоруської опозиції з режимом правителя країни Олександра Лукашенко буде звільнення всіх політв'язнів. Про це розповів радник Світлани Тіхановської Франак Вячорка в відео, яке лідерка білоруської опозиції розмістила в суботу, 17 квітня, в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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На думку Вячорка, “Лукашенко буде торгуватися політв’язнями в будь-якому випадку”, але в цей раз “все буде по-іншому”. “Ніякої торгівлі політв’язнями. Якщо випускати — то випускати всіх”, — підкреслив представник команди Світлани Тіхановської.
Іншими вимогами, якими білоруська опозиція не може поступитися на переговорах, за словами Вячорка, будуть припинення насилля та проведення нових президентських виборів в 2021 році.
Хто підтримав ідею переговорів опозиції з режимом Лукашенка
За словами Вячорка, ідею переговорів білоруської опозиції з представниками режиму Олександра Лукашенка за міжнародним посередництвом підтримали багато європейських країн. “Першими виступили представництва країн Євросоюзу в ОБСЄ, підтримало керівництво ОБСЄ, міністр (закордонних справ. — Ред.) Швеції Анн Лінде. Міністр закордонних справ Фінляндії подзвонив до Мінська міністру закордонних справ (Білорусі Володимиру. — Ред.) Макею, Швейцарія також готова допомогти в організації переговорів. Сполучені Штати, Канада публічно висловлювалися на підтримку цієї ідеї”, — зазначив радник Світлани Тіхановської.
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Крім того, він вказав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон дзвонили президенту Росії Володимиру Путіну “і питали його, що він думає про цю ідею”.
Що стосується можливої майданчики для переговорів, то, за словами Вячорка, нею може бути тільки ОБСЄ, членом якої є Білорусь.
Лукашенко на переговорах з опозицією
Вячорка вказав, що представники режиму Лукашенко досі не дали відповіді на пропозицію опозиції про переговори. “Відповіді не дають. Якраз-таки ні однозначної, ні багатозначної відповіді немає. Лукашенко сидить в бункері. Всі його люди сховалися”, — заявив радник Тіхановської, додавши, що опозиція все ж контактує з білоруськими чиновниками різного рівня і бізнесменами і бачить, що вони теж хочуть вирішення кризи.
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За словами Вячорка, навіть “люди, які всередині системи”, звертаються до команди Тіхановської і запитують, як допомогти.
Контекст
За даними Світлани Тіхановської, понад 770 тисяч людей проголосували на платформі “Голос” за проведення переговорів опозиції з режимом Лукашенка.
У Білорусі з 9 серпня 2020 року не припиняються акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, правлячий в країні з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестуючі вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів. Останнім часом акції протесту носять локальний характер.