У Москві затримали білоруського опозиціонера. Його таємно вивезли у Мінськ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Під час ділової поїздки до Москви невідомі затримали білоруського опозиціонера Юрія Зенковича. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН

Деталі

Затримання члена опозиційної партії “Білоруський народний фронт” Юрія Зенковича прокоментувала його дружина Олена Денисовець. В коментарі ЗМІ вона зазначила, що її чоловіка затримали в готелі Nordic Rooms, де він зупинявся під час ділової поїздки в Москву. Це відбулося 11 квітня. Сама жінка дізналася про це 13 квітня.

Цитата

“Співробітник готелю бачив з вікна, як люди в штатському скрутили Юрія і затримали його. Вони сказали: “Ми його забираємо, він підозрюється в тероризмі”. Вони махнули посвідченнями і сказали, що вони зі спецслужб. Потім до нього в кімнату зайшла ще декілька чоловіків і забрали все його речі”, - розповіла дружина затриманого.

Додамо

13 квітня з Денисовець звʼязався державний адвокат, який сказав, що її чоловік знаходиться в Мінську в СІЗО Комітету держбезпеки Білорусі.

Контекст

13 квітня у Білорусі затримали членів опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорія Костусєва і політолога і критика режиму Лукашенка Олександра Федути. 

14 квітня КДБ Білорусі підтвердило затримання опозиціонера Костусєва і політолога Федути.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня минулого року проходять масові акції протесту. Тоді відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.

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