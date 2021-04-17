Советник Тихановской рассказал о подготовке переговоров с Минском

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 37167 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 118557 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 174089 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 176803 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 260492 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 302559 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155447 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142687 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 259707 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126210 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 177474 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 160232 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 195018 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 73345 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 163393 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 302534 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 259687 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 415988 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 382238 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 365912 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 22482 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 163393 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 195018 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 177474 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 260479 просмотра
Актуальное
Советник Тихановской рассказал о подготовке переговоров с Минском

Советник Тихановской рассказал о подготовке переговоров с Минском

Киев  •  УНН

 • 12247 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Обязательным условием для начала переговоров белорусской оппозиции с режимом правителя страны Александра Лукашенко будет освобождение всех политзаключенных. Об этом рассказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в видео, лидер белорусской оппозиции разместила в субботу, 17 апреля, в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

По мнению Вячорка, “Лукашенко будет торговаться политзаключенными в любом случае”, но в этот раз “все будет по-другому”. “Никакой торговли политзаключенными. Если выпускать — то выпускать всех”, — подчеркнул представитель команды Светланы Тихановской.

Другими требованиями, которыми белорусская оппозиция не может уступить в переговорах, по словам Вячорка, будут прекращение насилия и проведение новых президентских выборов в 2021 году.

Кто поддержал идею переговоров оппозиции с режимом Лукашенко

По словам Вячорка, идею переговоров белорусской оппозиции с представителями режима Александра Лукашенко при международном посредничестве поддержали многие европейские страны. “Первыми выступили представительства стран Евросоюза в ОБСЕ, поддержало руководство ОБСЕ, министр (иностранных дел. — Ред.) Швеции Анн Линде. Министр иностранных дел Финляндии позвонил в Минск министра иностранных дел (Беларуси Владимиру. — Ред.) Макею, Швейцария также готова помочь в организации переговоров. Соединенные Штаты, Канада публично высказывались в поддержку этой идеи”, — отметил советник Светланы Тихановской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь на заседании СНГ заявила, что “лояльно приняла 160 тыс. беженцев из Украины”: это число завышено в 70 раз

Кроме того, он указал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон звонили президенту России Владимиру Путину “и спрашивали его, что он думает об этой идее”.

Что касается возможной площадки для переговоров, то, по словам Вячорка, ею может быть только ОБСЕ, членом которой является Беларусь.

Лукашенко на переговорах с оппозицией

Вячорка указал, что представители режима Лукашенко до сих пор не дали ответа на предложение оппозиции о переговорах. “Ответа не дают. Как ни однозначного, так ни многозначного ответа нет. Лукашенко сидит в бункере. Все его люди спрятались”, — заявил советник Тихановской, добавив, что оппозиция все же контактирует с белорусскими чиновниками разного уровня и бизнесменами и видит, что они хотят решения кризиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве задержали белорусского оппозиционера. Его тайно вывезли в Минск

По словам Вячорка, даже “люди, которые внутри системы”, обращаются к команде Тихановской и спрашивают, как помочь.

Контекст

По данным Светланы Тихановской, более 770 тыс. человек проголосовали на платформе “Голос” за проведение переговоров оппозиции с режимом Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы