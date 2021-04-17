Советник Тихановской рассказал о подготовке переговоров с Минском

Цитата

По мнению Вячорка, “Лукашенко будет торговаться политзаключенными в любом случае”, но в этот раз “все будет по-другому”. “Никакой торговли политзаключенными. Если выпускать — то выпускать всех”, — подчеркнул представитель команды Светланы Тихановской.

Другими требованиями, которыми белорусская оппозиция не может уступить в переговорах, по словам Вячорка, будут прекращение насилия и проведение новых президентских выборов в 2021 году.

Кто поддержал идею переговоров оппозиции с режимом Лукашенко

По словам Вячорка, идею переговоров белорусской оппозиции с представителями режима Александра Лукашенко при международном посредничестве поддержали многие европейские страны. “Первыми выступили представительства стран Евросоюза в ОБСЕ, поддержало руководство ОБСЕ, министр (иностранных дел. — Ред.) Швеции Анн Линде. Министр иностранных дел Финляндии позвонил в Минск министра иностранных дел (Беларуси Владимиру. — Ред.) Макею, Швейцария также готова помочь в организации переговоров. Соединенные Штаты, Канада публично высказывались в поддержку этой идеи”, — отметил советник Светланы Тихановской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь на заседании СНГ заявила, что “лояльно приняла 160 тыс. беженцев из Украины”: это число завышено в 70 раз

Кроме того, он указал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон звонили президенту России Владимиру Путину “и спрашивали его, что он думает об этой идее”.

Что касается возможной площадки для переговоров, то, по словам Вячорка, ею может быть только ОБСЕ, членом которой является Беларусь.

Лукашенко на переговорах с оппозицией

Вячорка указал, что представители режима Лукашенко до сих пор не дали ответа на предложение оппозиции о переговорах. “Ответа не дают. Как ни однозначного, так ни многозначного ответа нет. Лукашенко сидит в бункере. Все его люди спрятались”, — заявил советник Тихановской, добавив, что оппозиция все же контактирует с белорусскими чиновниками разного уровня и бизнесменами и видит, что они хотят решения кризиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве задержали белорусского оппозиционера. Его тайно вывезли в Минск

По словам Вячорка, даже “люди, которые внутри системы”, обращаются к команде Тихановской и спрашивают, как помочь.

Контекст

По данным Светланы Тихановской, более 770 тыс. человек проголосовали на платформе “Голос” за проведение переговоров оппозиции с режимом Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.