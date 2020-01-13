Радник Прем'єра: розгляд питання ринку землі у ВР може зайняти три години або два місяці

КИЇВ. 13 січня. УНН. Законопроект щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель може розглядатися у Верховній раді України як 3 години, так і 2 місяці. Про це на сторінці у Facebook написав радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак, передає УНН.