Радник Прем'єра: розгляд питання ринку землі у ВР може зайняти три години або два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Законопроект щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель може розглядатися у Верховній раді України як 3 години, так і 2 місяці. Про це на сторінці у Facebook написав радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак, передає УНН.
"До розгляду базового для земреформи 2178-10 в Раді все готове. 10 днів на ознайомлення пройшло. Справа лише за політичною волею. Є два варіанти розгляду в ВР. Або по повній процедурі, що займе порядку 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати більше 2000 раз. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", - написав Мушак.
За його словами, наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Відповідно всі інші правки до тих же положень законопроекту вважаються відхиленими.
"Текст законопроекту складається з 6 сторінок. 70% закону це внесення змін до 130 та 131 статті Земельного кодексу. До другого читання подано 4018 поправок на 2583 сторінках. Більше 2000 правок в тій чи іншій мірі стосуються питання референдуму. Саме слово "референдум" зустрічається 4 178 раз. Частіше, ніж будь-яке інше слово. На мою думку, це є законодавчий спам, що має на меті лише затримку прийняття закону. Оскільки референдум необхідно виписувати не в Земельному кодексі, а в іншому законі", - підсумував Мушак.
Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної Ради.
Додамо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. В уряді заявили, що 14 січня у Раді можуть проголосувати за ринок землі.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.