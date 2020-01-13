Радник Прем'єра: розгляд питання ринку землі у ВР може зайняти три години або два місяці

ukru
04:30 • 26514 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 104833 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158922 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256808 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 258069 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253922 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235432 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203828 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186016 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146223 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
57 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 45493 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 22708 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 22135 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 49144 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 23088 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 3590 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256806 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 258066 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253920 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84679 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33521 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141642 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154901 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114198 перегляди
Актуальне
Радник Прем'єра: розгляд питання ринку землі у ВР може зайняти три години або два місяці

Радник Прем'єра: розгляд питання ринку землі у ВР може зайняти три години або два місяці

Київ • УНН

 • 8984 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Законопроект щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель може розглядатися у Верховній раді України як 3 години, так і 2 місяці. Про це на сторінці у Facebook написав радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак, передає УНН.

"До розгляду базового для земреформи 2178-10 в Раді все готове. 10 днів на ознайомлення пройшло. Справа лише за політичною волею. Є два варіанти розгляду в ВР. Або по повній процедурі, що займе порядку 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати більше 2000 раз. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", - написав Мушак.

За його словами, наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Відповідно всі інші правки до тих же положень законопроекту вважаються відхиленими.

"Текст законопроекту складається з 6 сторінок. 70% закону це внесення змін до 130 та 131 статті Земельного кодексу. До другого читання подано 4018 поправок на 2583 сторінках. Більше 2000 правок в тій чи іншій мірі стосуються питання референдуму. Саме слово "референдум" зустрічається 4 178 раз. Частіше, ніж будь-яке інше слово. На мою думку, це є законодавчий спам, що має на меті лише затримку прийняття закону. Оскільки референдум необхідно виписувати не в Земельному кодексі, а в іншому законі", - підсумував Мушак.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної Ради.

Додамо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. В уряді заявили, що 14 січня у Раді можуть проголосувати за ринок землі.

Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74