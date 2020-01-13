Советник Премьера: рассмотрение вопроса рынка земли в ВР может занять три часа или два месяца

"К рассмотрению базового для земреформы 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело лишь за политической волей. Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или по рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до трех часов", - написал Мушак.

По его словам, сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. Соответственно все другие поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными.

"Текст законопроекта состоит из 6 страниц. 70% закона это внесение изменений в 130 и 131 статьи Земельного кодекса. Ко второму чтению подано 4018 поправок на 2583 страницах. Более 2000 поправок в той или иной степени касаются вопроса референдума. Само слово "референдум" встречается 4178 раз. Чаще, чем любое другое слово. По моему мнению, это законодательный спам, что имеет целью лишь задержку принятия закона. Поскольку референдум необходимо выписывать не в Земельном кодексе, а в другом законе", - подытожил Мушак.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.

Добавим, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. В правительстве заявили, что 14 января в Раде могут проголосовать за рынок земли.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тыс. гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.