Радикалізму щодо людей, які живуть на окупованих територіях, не буде - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Після звільнення тимчасово окупованих територій, радикального ставлення України до їх місцевих жителів не буде. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.
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"Те, що стосується наших громадян, які тимчасово окупились на цих територіях (тимчасово окупованих –ред.), головне – це їм зберегти своє життя, тому що вони нам точно будуть потрібні для розбудови територій, яка на сьогоднішній день є окупована", - заявив Данілов.
За його словами, будь-які цидулі, які видають окупанти, не мають жодного значення.
"Навіть якщо людина візьме якусь цидулю, ми потім будемо розбиратися за яких обставин і для чого це було зроблено. Повірьте, не буде радикалізму, як дехто починає лякати, що прийдуть якісь "фашисти" і будуть розбиратися", – пояснив секретар СНБО.
Данілов також наголосив, що Україна поверне всі свої землі.
Доповнення
Раніше Центр національного спротиву заявляв, окупанти на тимчасово окупованих територіях України відмовляють людям у медичній допомозі без російського паспорта. А від підприємств вимагають надати перелік працівників, які не мають страхування. Це є частиною підготовки до примусової мобілізації місцевого населення.