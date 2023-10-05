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Радикалізму щодо людей, які живуть на окупованих територіях, не буде - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Після звільнення тимчасово окупованих територій, радикального ставлення України до їх місцевих жителів не буде. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

"Те, що стосується наших громадян, які тимчасово окупились на цих територіях (тимчасово окупованих –ред.), головне – це їм зберегти своє життя, тому що вони нам точно будуть потрібні для розбудови територій, яка на сьогоднішній день є окупована", - заявив Данілов.

За його словами, будь-які цидулі, які видають окупанти, не мають жодного значення.

"Навіть якщо людина візьме якусь цидулю, ми потім будемо розбиратися за яких обставин і для чого це було зроблено. Повірьте, не буде радикалізму, як дехто починає лякати, що прийдуть якісь "фашисти" і будуть розбиратися", – пояснив секретар СНБО.

Данілов також наголосив, що Україна поверне всі свої землі.

Доповнення

Раніше Центр національного спротиву заявляв, окупанти на тимчасово окупованих територіях України відмовляють людям у медичній допомозі без російського паспорта. А від підприємств вимагають надати перелік працівників, які не мають страхування. Це є частиною підготовки до примусової мобілізації місцевого населення.

Українські Національні Новини

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