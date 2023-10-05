Радикализма в отношении людей, живущих на оккупированных территориях, не будет - Данилов

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Киев. 5 октября. УНН. После освобождения временно оккупированных территорий, радикального отношения Украины к их местным жителям не будет. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"То, что касается наших граждан, которые временно оказались на этих территориях (временно оккупированных –ред.), главное – это им сохранить свою жизнь, потому что они нам точно потребуются для развития территорий, которая на сегодняшний день является оккупирована", - заявил Данилов.

По его словам, любые цидули, которые выдают оккупанты, не имеют никакого значения.

"Даже если человек возьмет какую-нибудь цидулю, мы потом будем разбираться при каких обстоятельствах и для чего это было сделано. Поверьте, не будет радикализма, как некоторые начинают пугать, что придут какие-то "фашисты" и будут разбираться", – пояснил секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что Украина вернет все свои земли.

Дополнение

Ранее Центр национального сопротивления заявлял, оккупанты на временно оккупированных территориях Украины отказывают людям в медицинской помощи без российского паспорта. А от предприятий требуют предоставить перечень работников, не имеющих страхования. Это является частью подготовки к принудительной мобилизации местного населения.

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