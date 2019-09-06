Раді рекомендують ухвалити законопроект про скорочення держфінансування партій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроект Президента України Володимира Зеленського №1029, яким пропонується скоротити обсяг державного фінансування політичних партій, передає кореспондент УНН.
Відзначимо, що під час засідання комітету нардепи розглянули ще один альтернативний законопроект №1029-1, але його рекомендували відхилити.
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Нагадаємо, президентський законопроект про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції пропонує не виділяти держфінансування тим партіям, що не подолали 5% бар'єр на виборах до ВР.