Раде рекомендуют принять законопроект о сокращении госфинансирования партий

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104296 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118140 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109788 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116137 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122756 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149660 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149618 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191661 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116811 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Раде рекомендуют принять законопроект о сокращении госфинансирования партий

Раде рекомендуют принять законопроект о сокращении госфинансирования партий

Киев  •  УНН

 • 9734 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №1029, которым предлагается сократить объем государственного финансирования политических партий, передает корреспондент УНН.

Отметим, что во время заседания комитета нардепы рассмотрели еще один альтернативный законопроект №1029-1, но его рекомендовали отклонить.

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Напомним, президентский законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции предлагает не выделять госфинансирования тем партиям, которые не преодолели 5% барьер на выборах в ВР.

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