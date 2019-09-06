Раде рекомендуют принять законопроект о сокращении госфинансирования партий

Отметим, что во время заседания комитета нардепы рассмотрели еще один альтернативный законопроект №1029-1, но его рекомендовали отклонить.



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Напомним, президентский законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции предлагает не выделять госфинансирования тем партиям, которые не преодолели 5% барьер на выборах в ВР.