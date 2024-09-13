Раді пропонують скоротити видатки бюджету на 628 млн: що відомо
Київ • УНН
Голова бюджетного комітету ВР пропонує додатково скоротити видатки бюджету-2024 на 628 млн грн. Ці кошти планують спрямувати на лікування поранених військовослужбовців, загальне скорочення витрат сягне понад 137 млрд грн.
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пропонує додатково скоротити видатки бюджету-2024 на 628 млн грн. Ці кошти пропонують спрямувати на лікування поранених військовослужбовців. Про це Підласа повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців
За її словами, загальне скорочення витрат в бюджеті 2024 року сягне понад 137 млрд грн. З них понад 115 млрд – це скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.
Прем'єр про місію МВФ: складні перемовини й ведемо дискусію, яким має бути бюджет в 2025 році10.09.24, 14:24 • 15365 переглядiв