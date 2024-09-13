Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно
Киев • УНН
Глава бюджетного комитета ВР предлагает дополнительно сократить расходы бюджета-2024 на 628 млн грн. Эти средства планируют направить на лечение раненых военнослужащих, общее сокращение расходов составит более 137 млрд грн.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа предлагает дополнительно сократить расходы бюджета-2024 на 628 млн грн. Эти средства предлагают направить на лечение раненых военнослужащих. Об этом Пидласа сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет сегодня ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих
По ее словам, общее сокращение расходов в бюджете 2024 года достигнет более 137 млрд грн. Из них более 115 млрд - это сокращение на обслуживании и погашении госдолга.
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