Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа предлагает дополнительно сократить расходы бюджета-2024 на 628 млн грн. Эти средства предлагают направить на лечение раненых военнослужащих. Об этом Пидласа сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет сегодня ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих - написала Роксолана Пидласа.

По ее словам, общее сокращение расходов в бюджете 2024 года достигнет более 137 млрд грн. Из них более 115 млрд - это сокращение на обслуживании и погашении госдолга.

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