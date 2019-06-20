Радбез РФ вважає, що винних у справі MH17 просто "призначили"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Винних у справі МН17 нібито просто “призначили, доказів немає”. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Як тільки відбулася подія, відразу були призначені винні і далі все це розслідування вони зводили до того, щоб підтвердити своє перше озвучене припущення, — заявив він журналістам. — Ми не бачимо жодних доказів, які підтверджують те, що вони сказали. І взагалі, розслідування проведено, на мій погляд, безглуздо”.
Секретар Ради безпеки РФ назвав об’єктивними надані Росією “докази” у справі МН17 і висловив надію, що слідство використовує їх.
“Ми цю інформацію надаємо, вона об’єктивна, технічна і так далі, але вона не враховується”, — заявив він журналістам, відповідаючи на питання ТАСС. “Ми отримуємо об’єктивні докази і хочемо, щоб ці докази враховувалися, а вони не хочуть навіть з ними ознайомитися”, — додав Патрушев.
“Все одно час все відновить”, — упевнений він. Патрушев запевнив, що Росія зацікавлена у відновленні об’єктивної картини події. “Думаю, що з часом ми отримаємо реальний результат, хто це зробив, з якими інтересами і чому, — сказав він. — Зараз ми не бачимо ту інформацію, яку можна було б сприйняти”.
Патрушев назвав “смішними” використані як доказ до цієї справи відомості про деякі телефонні розмови. “Хтось з кимось розмовляв — ну і що, там немає ніяких доказів, ніяких прив’язок”, — сказав він. “Якщо юридично оцінювати, то ці докази є нікчемними”, — резюмував він.
Нагадуємо, Малайзія назвала результати розслідування катастрофи MH17 “політизованими та антиросійськими”.