Совбез РФ считает, что виновных в деле MH17 просто "назначили"

“Как только произошло событие, сразу были назначены виновные и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение, — заявил он журналистам. — Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо”.

Секретарь Совета безопасности РФ назвал объективными предоставленные Россией “доказательства” по делу МН17 и выразил надежду, что следствие использует их.

“Мы эту информацию предоставляем, она объективная, техническая и так далее, но она не учитывается”, — заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. “Мы получаем объективные доказательства и хотим, чтобы эти доказательства учитывались, а они не хотят даже с ними ознакомиться”, — добавил Патрушев.

“Все равно время все восстановит”, — уверен он. Патрушев заверил, что Россия заинтересована в восстановлении объективной картины произошедшего. “Думаю, что со временем мы получим реальный результат, кто это сделал, с какими интересами и почему, — сказал он. — Сейчас мы не видим ту информацию, которую можно было бы воспринять”.

Патрушев назвал “смешными” использованные в качестве доказательства к этому делу сведения о неких телефонных разговорах. “Кто-то с кем-то разговаривал — ну и что, там нет никаких доказательств, никаких привязок”, — сказал он. “Если юридически оценивать, то эти доказательства ничтожны”, — резюмировал он.

Напоминаем, Малайзия назвала результаты расследования катастрофы MH17 “политизированными и антироссийскими”.