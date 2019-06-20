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Совбез РФ считает, что виновных в деле MH17 просто "назначили"

Киев • УНН

 • 11142 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Виновных по делу МН17 якобы просто “назначили, доказательств нет”. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Совбез РФ считает, что виновных в деле MH17 просто "назначили"

“Как только произошло событие, сразу были назначены виновные и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение, — заявил он журналистам. — Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо”.

Секретарь Совета безопасности РФ назвал объективными предоставленные Россией “доказательства” по делу МН17 и выразил надежду, что следствие использует их.

“Мы эту информацию предоставляем, она объективная, техническая и так далее, но она не учитывается”, — заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. “Мы получаем объективные доказательства и хотим, чтобы эти доказательства учитывались, а они не хотят даже с ними ознакомиться”, — добавил Патрушев.

“Все равно время все восстановит”, — уверен он. Патрушев заверил, что Россия заинтересована в восстановлении объективной картины произошедшего. “Думаю, что со временем мы получим реальный результат, кто это сделал, с какими интересами и почему, — сказал он. — Сейчас мы не видим ту информацию, которую можно было бы воспринять”.

Патрушев назвал “смешными” использованные в качестве доказательства к этому делу сведения о неких телефонных разговорах. “Кто-то с кем-то разговаривал — ну и что, там нет никаких доказательств, никаких привязок”, — сказал он. “Если юридически оценивать, то эти доказательства ничтожны”, — резюмировал он.

Напоминаем, Малайзия назвала результаты расследования катастрофы MH17 “политизированными и антироссийскими”.

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