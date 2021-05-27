Радбез ООН засудив арешт президента і прем'єра Малі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Рада Безпеки ООН рішуче засудив арешт тимчасового президента Малі Ба Ндао, прем'єр-міністра країни Моктар Уана і інших лідерів перехідного періоду, закликавши звільнити їх. Про це йдеться на сайті ООН, передає УНН.
Цитата
“Вони (члени Радбезу) закликали до безпечного, негайного і безумовного звільнення всіх затриманих посадовців”, — наголошується в повідомленні.
Деталі
Також Радбез закликав відновити перехідний період під керівництвом цивільних осіб в Малі. Цей період повинен привести до проведення виборів і встановлення конституційного порядку в 18-місячний термін відповідно до перехідної хартії.
Що передувало
Раніше радник віце-президента Малі Бубу Сіссе повідомив, що Бах Ндау і Моктар Уан пішли у відставку, і сторони ведуть переговори про їх звільнення і формування нового уряду.
Пізніше Сіссе уточнив, що звільнення президента і прем’єр-міністра буде “відбуватися поступово з очевидних міркувань безпеки”, передає AP.
Військові затримали президента і прем’єр-міністра тимчасового уряду 24 травня. Це сталося через дев’ять місяців після військового перевороту, повалив попереднього президента Малі. У серпні минулого року попередній глава держави Ібрагім Бубакар Кейта був заарештований і пішов у відставку.