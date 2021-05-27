Совбез ООН осудил арест президента и премьера Мали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Совет Безопасности ООН решительно осудил арест временного президента Мали Более Ндао, премьер-министра страны Моктар Уана и других лидеров переходного периода, призвав освободить их. Об этом говорится на сайте ООН, передает УНН.
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“Они (члены Совбеза) призвали к безопасному, немедленному и безусловному освобождению всех задержанных чиновников”, — отмечается в сообщении.
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Также Совбез призвал восстановить переходный период под руководством гражданских лиц в Мали. Этот период должен привести к проведению выборов и установления конституционного порядка в 18-месячный срок в соответствии с переходной хартии.
Что предшествовало
Ранее советник вице-президента Мали Бубу Сиссе сообщил, что Бах Ндау и Моктар Уан ушли в отставку, и стороны ведут переговоры об их освобождении и формирования нового правительства.
Позже Сиссе уточнил, что освобождение президента и премьер-министра будет “происходить постепенно по очевидным соображениям безопасности”, передает AP.
Военные задержали президента и премьер-министра временного правительства 24 мая. Это произошло через девять месяцев после военного переворота, повалил предыдущего президента Мали. В августе прошлого года предыдущий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта был арестован и ушел в отставку.