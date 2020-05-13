Рада звільнила від оподаткування медиків, які борються з COVID-19

Так, законопроект №3329-д передбачає тимчасово до 30 червня 2020 року не оподатковувати доходи у вигляді заробітної плати нараховані медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної власності, які пов’язані з ліквідацією та лікуванням COVID-19.

Повідомляється, що даний перелік медпрацівників визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Також законопроект передбачає:

▪️ продовжити строк ненарахування пені по останній календарний день місяця (включно), в якому завершиться дія карантину, встановленого урядом на всій території України з метою запобігання поширенню COVID-19;

▪️ продовжити звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 30 квітня ухвалила за основу проект закону №3329-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби.