Рада зробила крок до звільнення від оподаткування медиків, які борються з COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3329-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19). Відповідне рішення підтримали 336 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, проектом №3329-д передбачається тимчасово до 30 червня 2020 року не оподатковувати доходи у вигляді заробітної плати нараховані (виплачені) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, які пов’язані з ліквідацією та лікуванням COVID-19.

Повідомляється, що даний перелік медпрацівників визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Також документ передбачає:

- продовжити строк не нарахування пені по останній календарний день місяця (включно), в якому завершиться дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);

- продовжити звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року.

Також парламентарі скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, що Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з коронавірусною хворобою.

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