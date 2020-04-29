Раді рекомендували звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з COVID-19

“Щойно комітет рекомендував наш новий антикризовий законопроект № 3329-2 в цілому”, — написав Железняк.

Так, даний документ передбачає:

— звільнення від ПДФО та військового збору зарплат медиків та працівників, які борються з COVID-19;

— продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послабленнь в адмініструванні;

— продовження ще на місяць звільнення ФОПів від ЄСВ за себе;

— ненарахування штрафів та пені за прострочення виплат по споживчим кредитам до 31 липня.

Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів України погодив виплати до 300% зарплат медикам, що задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією.