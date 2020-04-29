Раді рекомендували звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з коронавірусною хворобою. Про це написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно комітет рекомендував наш новий антикризовий законопроект № 3329-2 в цілому”, — написав Железняк.
Так, даний документ передбачає:
— звільнення від ПДФО та військового збору зарплат медиків та працівників, які борються з COVID-19;
— продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послабленнь в адмініструванні;
— продовження ще на місяць звільнення ФОПів від ЄСВ за себе;
— ненарахування штрафів та пені за прострочення виплат по споживчим кредитам до 31 липня.
Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів України погодив виплати до 300% зарплат медикам, що задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією.