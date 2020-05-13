Рада освободила от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3329-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 333 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.
Так, законопроект №3329-д предусматривает временно до 30 июня 2020 года не облагать налогом доходы в виде заработной платы начисленные медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения государственной или коммунальной собственности, связанные с ликвидацией и лечением COVID-19.
Сообщается, что данный перечень медработников определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.
Также законопроект предусматривает:
▪️ продлить срок неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершится действие карантина, установленного правительством на всей территории Украины с целью предотвращения распространения COVID-19;
▪️ продлить освобождение от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.
Напомним, Верховная Рада Украины 30 апреля приняла за основу проект закона №3329-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни.