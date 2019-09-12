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Рада зробила крок до середньострокового планування розвитку доріг

Рада зробила крок до середньострокового планування розвитку доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект №1041 про зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Ухвалення проекту закону, як очікують його автори, забезпечить виконання середньо- та довгострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, сприятиме конкуренції на ринку та виходу нових гравців, в тому числі іноземних, що у підсумку призведе до вищої якості доріг і збільшення обсягу виконуваних робіт.

При цьому більшістю парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину часу підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, Рада ухвалила зміни щодо джерел фінансування дорожнього фонду.

Українські Національні Новини

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