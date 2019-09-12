Рада зробила крок до середньострокового планування розвитку доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект №1041 про зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухвалення проекту закону, як очікують його автори, забезпечить виконання середньо- та довгострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, сприятиме конкуренції на ринку та виходу нових гравців, в тому числі іноземних, що у підсумку призведе до вищої якості доріг і збільшення обсягу виконуваних робіт.
При цьому більшістю парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину часу підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, Рада ухвалила зміни щодо джерел фінансування дорожнього фонду.