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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104300 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109790 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122759 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149661 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149618 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада сделала шаг к среднесрочному планированию развития дорог

Рада сделала шаг к среднесрочному планированию развития дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект №1041 об изменениях в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Принятие проекта закона, как ожидают его авторы, обеспечит выполнение средне- и долгосрочных обязательств по договорам на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, будет способствовать конкуренции на рынке и выходу новых игроков, в том числе иностранных, что в итоге приведет к более высокому качеству дорог и увеличению объема выполняемых работ.

При этом большинством парламентарии приняли решение о сокращении на половину времени подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Рада приняла изменения относительно источников финансирования дорожного фонда.

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