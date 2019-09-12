Рада сделала шаг к среднесрочному планированию развития дорог

Принятие проекта закона, как ожидают его авторы, обеспечит выполнение средне- и долгосрочных обязательств по договорам на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, будет способствовать конкуренции на рынке и выходу новых игроков, в том числе иностранных, что в итоге приведет к более высокому качеству дорог и увеличению объема выполняемых работ.

При этом большинством парламентарии приняли решение о сокращении на половину времени подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Рада приняла изменения относительно источников финансирования дорожного фонда.