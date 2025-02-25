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Рада збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств під час війни

Рада збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств під час війни

Київ • УНН

 • 25198 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про подвоєння ліміту благодійних внесків для підприємств з 4% до 8% від прибутку. Нові правила діятимуть з 2025 року до завершення воєнного стану за умови попередніх благодійних внесків.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на картку законопроєкту №12328- д та народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

"№12328- д - зміни у Податковий кодекс, якими подвоюємо ліміт благодійних внесків для підприємств (платників податку на прибуток) з 4% до 8% від прибутку - можна спрямовувати на благодійність без додаткового податкового навантаження (за умови, що з цієї суми більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям)", - повідомив Железняк.

Він вказав, що законопроєкт підтримали 266 народних депутатів.

Відповідно до проєкту закону, починаючи з 2025 року та до року, у якому буде завершено воєнний стан, пропонується подвоїти ліміт благодійних внесків для підприємств із 4% до 8% від прибутку.

Підприємства зможуть спрямовувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження, але за умови, що з цієї суми більш ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада

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