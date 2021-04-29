Рада звернулась до уряду щодо зниження ціни на електроенергію для окремих категорій споживачів

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила проект постанови № 5382 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Рішення підтримало 311 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, документом пропонується рекомендувати Кабінету міністрів невідкладно, протягом 14 календарних днів з дня набрання чинності постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.

Як зазначають автори, прийняття проекту постанови вимагатиме від Кабінету міністрів України відновлення пільгових тарифів для окремих вразливих категорій побутових споживачів електричної енергії.

Як наслідок, запровадження державного регулювання цін на комунальні послуги, витрати на які є доволі значними, призведе до формування справедливого тарифу та зменшення фінансового навантаження на споживачів таких послуг.

Що було раніше

На одному з позачергових засідань у квітні Верховна Рада провалила голосування за блок питань, пов’язаних з мораторієм на підвищення тарифів на енергоносії.

Варто зазначити при цьому, що, за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ціна на електроенергію для населення залишається на рівні 1 грн 68 коп. за кВт/год - уряд продовжує дію ПСО на ринку електроенергії до 30 червня.

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