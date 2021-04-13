Рада провалила блок ініціатив про мораторій на підвищення тарифів

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Так, проект постанови № 4590 про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год підтримало 174 народні депутати.

Документом пропонувалось надати доручення уряду невідкладно внести зміни до фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів, встановивши пільговий тариф на перші спожиті 100 кВт в розмірі 0,9 грн. за 1 кВт·год (з ПДВ).

Проект постанови № 4609 про звернення до Кабміну щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії підтримало 153 народні обранці.

Пропонувалось, зокрема, надати доручення КМУ невідкладно запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов урядом та НКРЕКП, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду, та не допускати протягом одного року прийняття таких рішень.

Також пропонувалось розробити та внести на розгляд Ради відповідні зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення, а також здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, прийнятих відповідно до актів КМУ та НКРЕКП.

Проект закону № 4576 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів нардепи відправили на доопрацювання до профільного комітету. Рішення підтримало 256 нардепів.

Документ визначає постачальників комунальних послуг відповідальними за проведення періодичної повірки лічильників.

Законопроект містить норми, спрямовані на запровадження конкурентного ринку теплової енергії з метою залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання та водопостачання для забезпечення ефективного функціонування підприємств сфери теплопостачання та підвищення рівня якості надання послуг споживачам.

Проект постанови № 4587 про звернення до КМУ щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу підтримало 197 депутатів.

Пропонувалось рекомендувати Кабміну невідкладно, протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цією постановою, затвердити фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів:



встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів в залежності від об’єму споживання, а саме для побутових споживачів, що споживають електричну енергію до 100 кВт·год на місяць, встановити пільгову ціну на електричну енергію в розмірі 90,0 копійок за 1 кВт·год .



встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.



встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для будинків обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків (за обсяг спожитий до 3000 кВт/год по 0,90 грн за 1 кВт/год )



встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для багатодітних, прийомних сімей та будинків сімейного типу (0,90грн за 1 кВ/год);



встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для гуртожитків, які розраховуються за загальним розрахунковим засобом обліку (0,90грн за 1 кВт/год).



Пропонувалось встановити, що пільгові тарифи на електричну енергію застосовуються з 01.01.2021 року і діють до 31.12.2021 року.

Що було раніше

Так, раніше сьогодні народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ініціативи про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії є популістськими, постанови та закони — не ті інструменти, які можуть стримувати тарифи в державі.