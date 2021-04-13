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Актуальное
Рада провалила блок инициатив о моратории на повышение тарифов

Рада провалила блок инициатив о моратории на повышение тарифов

Киев  •  УНН

 • 19135 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада во вторник провалила голосование за блок вопросов, связанных с мораторием на повышение тарифов на энергоносители, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч поддержало 174 народных депутата.

Документом предлагалось поручить правительству безотлагательно внести изменения в фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей, установив льготный тариф на первые потребленные 100 кВт в размере 0,9 грн. за 1 кВт·ч (с НДС).

Проект постановления № 4609 об обращении в Кабмин об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители поддержало 153 народных избранника.

Предлагалось, в частности, дать поручение КМУ безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений правительством и НКРЭКУ, которым с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений.

Также предлагалось разработать и внести на рассмотрение Рады соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения, а также осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, принятых в соответствии с актами КМУ и НКРЭКУ.

Проект закона № 4576 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей нардепы отправили на доработку в комитет. Решение поддержало 256 нардепов.

Документ определяет поставщиков коммунальных услуг ответственными за проведение периодической поверки счетчиков.

Законопроект содержит нормы, направленные на внедрение конкурентного рынка тепловой энергии с целью привлечения инвестиций в развитие и техническое обновление систем теплоснабжения и водоснабжения для обеспечения эффективного функционирования предприятий сферы теплоснабжения и повышения уровня качества предоставления услуг потребителям.

Проект постановления № 4587 об обращении в КМУ относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа поддержало 197 депутатов.

Предлагалось рекомендовать Кабмину безотлагательно, в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, утвердить фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей:

  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей в зависимости от объема потребления, а именно для бытовых потребителей, потребляющих электрическую энергию до 100 кВт·ч в месяц, установить льготную цену на электрическую энергию в размере 90,0 копеек за 1 кВт·ч.
  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70 процентов действующего тарифа для соответствующей группы населения.
  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для домов оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домов (за объем потребленный до 3000 кВт/ч по 0,90 грн за 1 кВт/ч)
  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для многодетных, приемных семей и домов семейного типа (0,90грн за 1 кВ/ч);
  • установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для общежитий, которые рассчитываются по общему расчетному средству учета (0,90грн за 1 кВт/ч).

Предлагалось установить, что льготные тарифы на электрическую энергию применяются с 01.01.2021 года и будут действовать до 31.12.2021 года.

Что было раньше

Так, ранее сегодня народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что инициативы о моратории на повышение тарифов на энергоносители являются популистскими, постановления и законы — не те инструменты, которые могут сдерживать тарифы в государстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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