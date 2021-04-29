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Рада обратилась к правительству относительно снижения цены на электроэнергию для отдельных категорий потребителей

Рада обратилась к правительству относительно снижения цены на электроэнергию для отдельных категорий потребителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла проект постановления № 5382 об обращении в Кабинет министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций. Решение поддержало 311 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, документом предлагается рекомендовать Кабинету министров безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления, установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Как отмечают авторы, принятие проекта постановления потребует от Кабинета министров Украины восстановления льготных тарифов для отдельных уязвимых категорий бытовых потребителей электрической энергии.

Как следствие, введение государственного регулирования цен на коммунальные услуги, расходы на которые являются довольно значительными, приведет к формированию справедливого тарифа и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей таких услуг.

Что было раньше

На одном из внеочередных заседаний в апреле Верховная Рада провалила голосование за блок вопросов, связанных с мораторием на повышение тарифов на энергоносители.

Стоит отметить при этом, что, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, цена на электроэнергию для населения остается на уровне 1 грн 68 коп. за кВт/ч - правительство продлевает действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 июня.

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