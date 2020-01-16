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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Рада забезпечила дітей ВПО безкоштовним харчуванням у школі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення підтримали 355 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада забезпечила дітей ВПО безкоштовним харчуванням у школі

Законопроект № 0930 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб передбачає посилення соціального захисту ВПО шляхом створення правових умов для:

— забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року життя із числа ВПО,
— забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із числа ВПО, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

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