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Рада обеспечила детей ВПЛ бесплатным питанием в школе

Киев • УНН

 • 27786 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 0930 относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение поддержали 355 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада обеспечила детей ВПЛ бесплатным питанием в школе

Законопроект № 0930 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц предусматривает усиление социальной защиты ВПЛ путем создания правовых условий для:

— обеспечение детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа ВПЛ,
— обеспечение бесплатным питанием детей из числа ВПЛ, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О временных мерах на период проведения антитеррористической операции” об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Украинские Национальные Новости

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