Рада вийде з карантину і повернеться до роботи 18 травня

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що основною метою її прийняття є відновлення роботи Верховної Ради України у звичайному режимі задля забезпечення законодавчого процесу та організації роботи парламенту. Передбачається, що з 18 травня 2020 року ВРУ працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії ВР дев’ятого скликання.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР підтримав проект постанови № 3434, який передбачається відновлення роботи Ради у звичайному режимі з 18 травня.