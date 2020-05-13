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Рада вийде з карантину і повернеться до роботи 18 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови про організацію роботи Верховної Ради України, яким передбачається вихід ВР з карантину з 18 травня. Відповідне рішення підтримав 251 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Рада вийде з карантину і повернеться до роботи 18 травня

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що основною метою її прийняття є відновлення роботи Верховної Ради України у звичайному режимі задля забезпечення законодавчого процесу та організації роботи парламенту. Передбачається, що з 18 травня 2020 року ВРУ працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії ВР дев’ятого скликання.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР підтримав проект постанови № 3434, який передбачається відновлення роботи Ради у звичайному режимі з 18 травня.

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