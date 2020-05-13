Рада выйдет из карантина и вернется к работе 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины, которым предусматривается выход ВР из карантина с 18 мая. Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что основной целью его принятия является восстановление работы Верховной Рады Украины в обычном режиме для обеспечения законодательного процесса и организации работы парламента. Предполагается, что с 18 мая 2020 года ВРУ работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии ВР девятого созыва.
Напомним, парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР поддержал проект постановления № 3434, который предполагается возобновление работы Рады в обычном режиме с 18 мая.