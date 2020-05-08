Комітет ВР підтримав постанову про вихід Ради з карантину з 18 травня

“З 18 травня Верховна Рада повертається до звичайного режиму роботи. Але з дотриманням всіх санітарних норм і заходів безпеки. Відповідний проект постанови, який подав голова фракції „Слуга Народу“ Давид Арахамія, підтримав сьогодні профільний комітет на своєму засіданні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для розгляду у ВР дуже багато важливих законопроектів.

“Це буде збалансована робота Ради в нормальному стані. Проте з дотриманням усіх заходів безпеки, як ми це робимо й зараз”, — зазначив Арахамія.

Як повідомлев УНН раніше, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яким пропонується відновити звичайний режим роботи парламенту з 18 травня.