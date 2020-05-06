У ВР зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину з 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яким пропонується відновити звичайний режим роботи парламенту з 18 травня. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Проект постанови №3434 "Про організацію роботи Верховної Ради України" авторства голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зареєстровано у Раді від 5 травня.
"Основною метою прийняття постанови є відновлення роботи Верховної Ради України у звичайному режимі задля забезпечення законодавчого процесу та організації роботи парламенту відповідно до положень Конституції України, Регламенту Верховної Ради України та календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 січня 2020 року № 462-IX", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.
Документом пропонується, аби з 18 травня 2020 року Верховна Рада України працювала відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.
У проекті вказано, що такі зміни пропонується ухвалити "у зв'язку зі скасуванням частини обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Раніше стало відомо, що Арахамія пропонує скасувати карантин у ВР з 18 травня.