В ВР зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина с 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагается возобновить обычный режим работы парламента с 18 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Проект постановления №3434 "Об организации работы Верховной Рады Украины" авторства председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии зарегистрирован в Раде от 5 мая.
"Основной целью принятия постановления является возобновление работы Верховной Рады Украины в обычном режиме для обеспечения законодательного процесса и организации работы парламента в соответствии с положениями Конституции Украины, Регламента Верховной Рады Украины и календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года № 462-IX", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Документом предлагается, чтобы с 18 мая 2020 года Верховная Рада Украины работала в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.
В проекте указано, что такие изменения предлагается принять "в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".
Ранее стало известно, что Арахамия предлагает отменить карантин в ВР с 18 мая.