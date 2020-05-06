В ВР зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина с 18 мая

Проект постановления №3434 "Об организации работы Верховной Рады Украины" авторства председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии зарегистрирован в Раде от 5 мая.

"Основной целью принятия постановления является возобновление работы Верховной Рады Украины в обычном режиме для обеспечения законодательного процесса и организации работы парламента в соответствии с положениями Конституции Украины, Регламента Верховной Рады Украины и календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года № 462-IX", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Документом предлагается, чтобы с 18 мая 2020 года Верховная Рада Украины работала в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

В проекте указано, что такие изменения предлагается принять "в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Ранее стало известно, что Арахамия предлагает отменить карантин в ВР с 18 мая.