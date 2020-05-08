Комитет ВР поддержал постановление о выходе Рады из карантина с 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР поддержал проект постановления № 3434, который предполагается возобновление работы Рады в обычном режиме с 18 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook политических партий “Слуга народа”.
“С 18 мая Верховная Рада возвращается к обычному режиму работы. Но с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Соответствующий проект постановления, который подал председатель фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия, поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для рассмотрения в ВР очень много важных законопроектов.
“Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас”, — отметил Арахамия.
Как повидомлев УНН ранее, в Верховной Раде зарегистрировано проект постановления, которым предлагается восстановить обычный режим работы парламента с 18 мая.