Рада вирішила не розглядати постанову про ліквідацію і створення районів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України не розглядатиме на сьогоднішньому засіданні проект постанови №3650 щодо ліквідації і створення районів. Таку пропозицію було оголошено головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, передає кореспондент УНН.
"У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного забрати №3650 (про ліквідацію і створення нових районів – ред.)", - сказав Корнієнко.
Відтак, парламентарі погодилися сьогодні не розглядати це питання.
Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планувала розглянути проект постанови №3650 про утворення та ліквідацію районів, після чого планувала розглянути постанову про призначення чергових місцевих виборів в Україні, розгляд якої відклали у ВР через звернення Президента Зеленського.
Так, 13 липня у ВР на порядку денному був розгляд проекту постанови про визначення дати місцевих виборів в Україні. Президент України Володимир Зеленський направив листа до Верховної Ради з тим, щоб парламентарі не розглядали це питання саме в цей день.
Як пояснив голова ВРУ Дмитро Разумков, постанова про призначення місцевих виборів не була проголосована у зв’язку з позицією комітету, який наполягає, що призначати вибори слід після остаточного затвердження змін адміністративних меж.