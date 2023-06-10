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Рада відтермінувала на рік перехід на українську шкіл, які працюють на мовах країн ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Верховна Рада схвалила законопроект №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн з ЄС на один рік. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Рада відтермінувала на рік перехід на українську шкіл, які працюють на мовах країн ЄС

Цитата

«Перехід на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн ЄС, відкладається до 1 вересня 2024 року (№9332). Відповідне рішення проголосувала Рада 262 голосами», - написав Гончаренко.

За його словами, учні, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали навчання до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати освіту своєю рідною мовою, з поступовим збільшенням кількості предметів, що вивчаються українською до 1 вересня 2024 року.

«Уточню, що тут мається на увазі угорська мова», - додав він.

Доповнення

Верховна Рада зробила крок до продовження на рік переходу на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн ЄС.

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