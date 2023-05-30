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Рада планує розглянути відтермінування на рік переходу на українську шкіл з викладанням мовами країн ЄС

Київ • УНН

 • 535208 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада зробила крок до продовження на рік переходу на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн ЄС - законопроект внесли у порядок денний, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

"Зроблено крок до відкладення переходу на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн з ЄС, до 1 вересня 2024. (...) Такий законопроект внесений в порядок денний", - написав Гонаренко.

Деталі

Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що ВР не ухвалювала його в першому читанні сьогодні, а всього лише включила у порядок денний і скоротила строки подачі альтернативних законопроектів. Нардепи віддали 285 голосів за.

Як повідомив Гончаренко, документ передбачає, що учні, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали навчання до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати освіту своєю рідною мовою, з поступовим збільшенням кількості предметів, що вивчаються українською до 1 вересня 2024 року.

Доповнення

У березні угорський уряд заявив, що підтримав би членство України в ЄС лише за умови, якщо українці внесуть зміни до свого закону про освіту.

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що угорський уряд був би радий покращити свої відносини з Україною, якби українці внесли зміни до свого закону про освіту.

За його словами, закон містить заходи, які нібито топчуть усі європейські цінності через «обмеження використання угорської мови», і уряд Угорщини нібито вжив усіх можливих дипломатичних кроків, щоб опротестувати це.

Гуйяш зазначив, що угорський уряд підтримав би членство України в ЄС лише за умови гарантування використання мови закарпатськими угорцями.

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