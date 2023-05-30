Рада планирует рассмотреть отсрочку на год перехода на украинский школ с преподаванием на языках стран ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада сделала шаг к продлению на год перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС - законопроект внесли в повестку дня, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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"Сделан шаг к отложению перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран из ЕС, до 1 сентября 2024 г. (...) Такой законопроект внесен в повестку дня", - написал Гонаренко.
Детали
Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что ВР не принимала его в первом чтении сегодня, а всего лишь включила в повестку дня и сократила сроки подачи альтернативных законопроектов. Нардепы отдали 285 голосов "за".
Как сообщил Гончаренко, документ предусматривает, что ученики, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начавшие обучение до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, продолжают получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском до 1 сентября 2024 года.
Дополнение
В марте венгерское правительство заявило, что поддержало бы членство Украины в ЕС только при условии, если украинцы внесут изменения в свой закон об образовании.
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что венгерское правительство было бы радо улучшить свои отношения с Украиной, если бы украинцы внесли изменения в свой закон об образовании.
По его словам, закон содержит меры, которые якобы попирают все европейские ценности из-за «ограничения использования венгерского языка», и правительство Венгрии якобы предприняло все возможные дипломатические шаги, чтобы опротестовать это.
Гуйяш отметил, что венгерское правительство поддержало бы членство Украины в ЕС только при условии гарантирования использования языка закарпатскими венграми.