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Рада отсрочила на год переход на украинский школ, которые работают на языках стран ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Верховная Рада одобрила законопроект №9332 о продлении перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран из ЕС на один год. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Рада отсрочила на год переход на украинский школ, которые работают на языках стран ЕС

Цитата

«Переход на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС, откладывается до 1 сентября 2024 года (№9332). Соответствующее решение проголосовала Рада 262 голосами», - написал Гончаренко.

По его словам, ученики, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали обучение до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, продолжают получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском до 1 сентября 2024 года.

«Уточню, что здесь имеется в виду венгерский язык», - добавил он.

Дополнение

Верховная Рада сделала шаг к продлению на год перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС.

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