Рада отсрочила на год переход на украинский школ, которые работают на языках стран ЕС

Цитата

«Переход на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС, откладывается до 1 сентября 2024 года (№9332). Соответствующее решение проголосовала Рада 262 голосами», - написал Гончаренко.

По его словам, ученики, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали обучение до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, продолжают получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском до 1 сентября 2024 года.

«Уточню, что здесь имеется в виду венгерский язык», - добавил он.

Дополнение

Верховная Рада сделала шаг к продлению на год перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС.