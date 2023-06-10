Рада отсрочила на год переход на украинский школ, которые работают на языках стран ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Верховная Рада одобрила законопроект №9332 о продлении перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран из ЕС на один год. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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«Переход на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС, откладывается до 1 сентября 2024 года (№9332). Соответствующее решение проголосовала Рада 262 голосами», - написал Гончаренко.
По его словам, ученики, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали обучение до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, продолжают получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском до 1 сентября 2024 года.
«Уточню, что здесь имеется в виду венгерский язык», - добавил он.
Дополнение
Верховная Рада сделала шаг к продлению на год перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран ЕС.