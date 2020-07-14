Рада відправила на доопрацювання законопроект, який дозволить звільнити Ситника

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України направила до парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності на повторне перше читання законопроект №3133 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах. Проектом закону, зокрема, передбачено звільнення директора НАБУ з посади, якщо на нього протягом останнього року накладалося адмінстягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідне рішення підтримали 284 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проектом закону пропонується замінити в окремих статтях законів України термін "корупційне правопорушення", який застосовується до адміністративного стягнення, на термін "правопорушення, пов’язане з корупцією", що відповідатиме положенням Закону України "Про запобігання корупції".

Крім того, законопроектом пропонується доповнити ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" положенням, відповідно до якого особа не може бути призначена на посаду, а призначена особа звільняється з посади:

▪️ якщо має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

▪️ на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину.

Також законопроектом передбачається, що однією з підстав звільнення директора Національного бюро є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов’язаному з корупцією. 

Додамо також, що Національне бюро розслідувань розкритикувало законопроект №3133, який передбачає можливість звільнення Артем Ситника з посади директора НАБУ зазначивши, що такий закон розглядається як спроба наступу на незалежність правоохоронного органу.

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