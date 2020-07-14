Рада відправила на доопрацювання законопроект, який дозволить звільнити Ситника

КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України направила до парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності на повторне перше читання законопроект №3133 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах. Проектом закону, зокрема, передбачено звільнення директора НАБУ з посади, якщо на нього протягом останнього року накладалося адмінстягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідне рішення підтримали 284 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.