Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить Сытника

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на повторное первое чтение законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах. Проектом закона, в частности, предусмотрено увольнение директора НАБУ с должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.