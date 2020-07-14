Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить Сытника

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89580 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107003 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111873 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141830 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113525 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136154 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103059 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102689 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104948 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102226 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить Сытника

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на повторное первое чтение законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах. Проектом закона, в частности, предусмотрено увольнение директора НАБУ с должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины термин "коррупционное правонарушение", который применяется к административному взысканию, на термин "правонарушение, связанное с коррупцией", соответствующий положениям Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением, согласно которому лицо не может быть назначено на должность, а назначенное лицо освобождается от должности:

▪️ если имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

▪️ на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, или привлекалось судом к ответственности за совершение умышленного преступления.

Также законопроектом предусматривается, что одним из оснований увольнения директора Национального бюро является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, что в декабре 2019 года Ровенской апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Добавим также, что Национальное бюро расследований раскритиковало законопроект №3133, который предусматривает возможность увольнения Артем Сытник с должности директора НАБУ отметив, что такой закон рассматривается как попытка наступления на независимость правоохранительного органа.

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