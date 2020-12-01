Рада відправила на доопрацювання законопроект про електронні комунікації

ukru
06:32 • 13140 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 71599 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 103515 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 109734 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 98282 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110103 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 86505 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101967 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118115 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145425 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 18240 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 37647 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 28994 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 62748 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 73874 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 13140 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 89521 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 320466 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 253710 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 347234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 76955 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113215 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113651 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110430 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123857 перегляди
Актуальне
Рада відправила на доопрацювання законопроект про електронні комунікації

Рада відправила на доопрацювання законопроект про електронні комунікації

Київ • УНН

 • 22192 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада України направила до комітету на доопрацювання закон про електронні комунікації №3014, яким встановлюються повноваження держави в управлінні діяльністю електронних комунікацій, з пропозиціями Президента України. Відповідне рішення підтримали 298 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Цей закон не був підписаний Президентом, і… повертається до ВР для повторного розгляду з наступними зауваженнями і пропозиціями. Перше – всупереч ст. 92 Конституції України, яка закріпила перелік питань, що визначаються виключно законом України, закон містить посиланням на порядок закріплення певних порядків не законом, а підзаконними нормативно-правовими актами", - сказав під час виступу у Раді представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський.

Зокрема, з його слів, мова йде про порядок доступу до інформації, розміщеній на електронній регуляторній платформі, та до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання, створення та експлуатації електронних телекомунікаційних мереж, а також планування та розвитку власних телекомунікаційних мереж.

"Друге зауваження – Президент України зауважує, що ухвалений парламентом закон також не встановлює вимоги щодо структури власності суб’єктів надання електронних телекомунікаційних мереж та послуг на території України, що може призвести до здійснення такої діяльності фізичними і юридичними особами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях, резидентами країни, визнаною ВРУ державою-агресором, та, відповідно, завдати шкоди національній безпеці України", - сказав нардеп.

Він зауважив, що з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов, визначених Національною стратегією України, Президент вбачає необхідним збереження існуючого підходу до визначення структури власності визначених суб’єктів. Крім того, сказав Веніславський, Президент вважає неприпустимим неврахування у законі ситуації, що вимагають екстрених дій органів державної влади України у разі загроз національній безпеці, економічному добробуту та правам людини.

"Третє: окремі зауваження стосуються надання права регуляторному органу у сферах електронної комунікації та радіочастотного спектру приймати рішення, які віднесено до виконавчих документів. При цьому, не визначено порядку ухвалення таких рішень, вимог до виконавчих документів, строку пред’явлення їх до виконання, а також порядку захисту прав заявників", - сказав під час виступу представник Президента у КСУ.

Він зазначив, що Президент пропонує доопрацювати законопроект для приведення його у відповідність до основного Закону держави, усунення існуючих прогалин та недоліків шляхом повернення до комітету з цифрової трансформації для доопрацювання.

Так, відповідне рішення підтримали 298 народних депутатів України.

Так, законопроектом передбачалось встановлення повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Також законопроектом встановлюються правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг.

Водночас, після прийняття за основу Президент Володимир Зеленський ветував закон, а також надав власні пропозиції до нього.

У пропозиціях Глави держави значиться, зокрема, що законом пропонується встановити, що інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися у випадках і порядку, визначених законом, за наявності рішення суду. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності попередньої згоди кінцевого користувача, вираженої у письмовій або будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання ним згоди.

"У наведених положеннях Закону не враховано ситуацій, що вимагають екстрених дій державних органів у разі загроз національній безпеці, економічному добробуту та правам людини", - значиться у пропозиціях Зеленського.

Нагадаємо, у червні цього року Рада ухвалила за основу законопроект про електронні комунікації. Також повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило корупційні ризики у проекті закону про електронні комунікації, який регулюватиме вартість інтернету та мобільного зв’язку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.25
Bitcoin
$83,250.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,051.40
Ethereum
$1,939.06