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Зеленський ветував закон “Про електронні комунікації”

Зеленський ветував закон “Про електронні комунікації”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ветував закон “Про електронні комунікації”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.

“29.10.2020 Повернуто з пропозиціями Президента. Передано на розгляд керівництву. Направлено на розгляд Комітету”, — сказано у повідомленні про стан проходження документа.

Йдеться про законопроект № 3014, яким передбачається встановлення повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Також законопроектом встановлюються правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг та передбачається:

— запровадити повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій;
— запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси;
— установити процедуру подання документів до регуляторного органа в електронному вигляді;
— удосконалити контроль у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території;
— відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації;
— уточнити, враховуючи законодавство ЄС, термінологію у сфері електронних комунікацій.

Нагадаємо, у червні цього року Рада ухвалила за основу законопроект про електронні комунікації. Також повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило корупційні ризики у проекті закону про електронні комунікації,який регулюватиме вартість інтернету та мобільного зв’язку. 

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