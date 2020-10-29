Зеленский ветировал закон "Об электронных коммуникациях"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон "Об электронных коммуникации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
"29.10.2020 Возвращено с предложениями Президента. Передано на рассмотрение руководству. Направлено на рассмотрение Комитета", - сказано в сообщении о проведении документа.
Речь идет о законопроекте № 3014, которым предусматривается установление полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.
Также законопроектом устанавливаются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг предусматривается:
- ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций;
- ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы;
- установить процедуру подачи документов в регуляторного органа в электронном виде;
- усовершенствовать контроль в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории;
- ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях;
- уточнить, учитывая законодательство ЕС, терминологию в сфере электронных коммуникаций.
Напомним, в июне этого года Рада приняла за основу законопроект об электронных коммуникациях. Также сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) определило коррупционные риски в проекте закона об электронных коммуникациях, который будет регулировать стоимость интернета и мобильной связи.