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Рада усунула деякі неузгодженності у законі щодо статусу НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада усунула неузгодженості у тексті вже прийнятого закону щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції, передає кореспондент УНН.

Рада усунула деякі неузгодженності у законі щодо статусу НАБУ

Цитата:

“20 жовтня цього року Верховною Радою був прийнятий закон про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. Відповідно до ст. 131 Регламенту, нам необхідно усунути деякі неузгодженності у певних положеннях зазначеного закону”, - зазначив глава ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Так, уточнену редакцію абзацу Б підпункту 3 пункту 1 розділу 1 ухваленого закону підримало 265 нардепів.

Уточнену редакцію пункту 5 ч. 4 ухваленої парламентом редакції ст. 4 Закону України про НАБУ в межах законопроекту підтримало 270 народних обранців.

Уточнену редакцію абзацу В підпункту 5 пункту 1 розділу 1 ухваленого закону підтримало 276 нардепів.

За уточнену редакцію підпункту 2 пункту 5 розділу 2 ухваленого закону проголосував 281 нардеп.

Як пояснював раніше голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради Павло Фролов, проект постанови виключає з тексту ухваленого закону положення, що стосуються Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Додамо

У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1).

Відповідно до ухваленого документу, НАБУ мав стати центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, а це унеможливить втручання КМУ в його діяльність.

Також документ визначав особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ, врегульовував конкурсний відбір директора.

Водночас, по-перше, наданий НАБУ статус органу виконавчої влади зі спецстатусом не передбачений Конституцією, по-друге, участь іноземців в аудиті діяльності бюро порушує принципи суверенітету України.

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