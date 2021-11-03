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Рада устранила некоторые несогласованности в законе по статусу НАБУ

Киев • УНН

 • 14394 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада устранила несогласованности в тексте уже принятого закона о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции, передает корреспондент УНН.

Рада устранила некоторые несогласованности в законе по статусу НАБУ

Цитата:

“20 октября этого года Верховной Радой был принят закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции. Согласно ст. 131 Регламента, нам необходимо устранить некоторые моменты в определенных положениях указанного закона”, - отметил глава ВР Руслан Стефанчук.

Детали

Так, уточненную редакцию абзаца Б подпункта 3 пункта 1 раздела 1 принятого закона поддержали 265 нардепов.

Уточненную редакцию пункта 5 ч. 4 принятой парламентом редакции ст. 4 Закона Украины о НАБУ в рамках законопроекта поддержало 270 народных избранников.

Уточненную редакцию абзаца в подпункта 5 пункта 1 раздела 1 принятого закона поддержало 276 нардепов.

За уточненную редакцию подпункта 2 пункта 5 раздела 2 принятого закона проголосовал 281 нардеп.

Как объяснял ранее председатель подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Павел Фролов, проект постановления исключает из текста принятого закона положения, касающиеся Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Добавим

В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1).

В соответствии с принятым документом, НАБУ должен был стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, а это сделает невозможным вмешательство КМУ в его деятельность.

Также документ определял особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ, регулировал конкурсный отбор директора.

В то же время, во-первых, предоставленный НАБУ статус органа исполнительной власти со спецстатусом не предусмотрен Конституцией, во-вторых, участие иностранцев в аудите деятельности бюро нарушает принципы суверенитета Украины.

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