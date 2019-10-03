Рада ухвалила законопроект щодо відповідальності за відмову у пільговому перевезенні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 0893 Проект Закону про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян. Відповідне рішення прийняли 303 народні депутати, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 0893 про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян передбачає мінімізацію випадків безпідставної відмови водіїв автомобільних транспортних засобів, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від передбаченого законом пільгового перевезення громадян.
Нагадаємо, 4 червня 2019 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 1004 про збільшення штрафів за безпідставну відмову перевізників у пільговому проїзді в громадському транспорті.