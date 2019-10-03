Рада приняла законопроект об ответственности за отказ в льготной перевозке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 0893 Проект Закона о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Соответствующее решение приняли 303 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект Закона № 0893 о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан предусматривает минимизацию случаев безосновательного отказа водителей автомобильных транспортных средств, граждан — субъектов предпринимательской деятельности от предусмотренной законом льготной перевозки граждан.
Напомним, 4 июня 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1004 об увеличении штрафов за безосновательный отказ перевозчиков в льготном проезде в общественном транспорте.